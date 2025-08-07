মাদারীপুরে পূর্ব শত্রুতার জেরে তিন ভাইকে কুপিয়ে জখম

মাদারীপুরে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জেরে পূর্ব শত্রুতার সূত্র ধরে এক পরিবারের তিন ভাইকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে মাদারীপুর পৌর শহরের ডিসি ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে লিখন মুন্সি ও সোহাগ মুন্সিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, আর অপর ভাই মিলন মুন্সি চিকিৎসাধীন রয়েছেন মাদারীপুর সদর হাসপাতালে।
আহত তিনজনই সদর উপজেলার নতুন মাদারীপুর এলাকার বাসিন্দা এবং আজিজ মুন্সির ছেলে।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ইতোমধ্যে চিহ্নিত হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’
বিডি প্রতিদিন/আশিক