খুব শিগগিরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হবে: মির্জা ফখরুল

খুব শিগগিরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হবে এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়ন হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বুধবার গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির বিজয় র্যালি পূর্ব সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।
তিনি আরও বলেন, শত নির্যাতনের পরও বিএনপির নেতাকর্মীরা দমে যায়নি, কখনো মাথা নত করেনি। আমরা একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।
মির্জা ফখরুল বলেন, খুব শিগগিরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হবে এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়ন হবে।
এ সময় দেশে ফ্যাসিবাদের পতন ও নির্বাচনের সময় ঘোষণা অর্জনে ফ্যাসিবাদবিরোধী সব রাজনৈতিক দলকে ধন্যবাদ জানান বিএনপির মহাসচিব।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত