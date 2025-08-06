বেঙ্গলের সভাপতি পদে লড়বেন সৌরভ

আবারো ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সভাপতি পদে লড়বেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়া টুডে’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি।
বিসিসিআইয়ের সাবেক এই সভাপতি জানান সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভার আগে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন সৌরভ। যদিও নির্বাচন আদৌ হবে কিনা, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। কলকাতার কয়েকটি গণমাধ্যমের মতে যদি সব পক্ষ একমত হয়, তাহলে নির্বাচনের আয়োজন না করে সর্বসম্মতভাবে সভাপতি বেছে নেওয়া হতে পারে।
বর্তমানে সিএবির সভাপতির দায়িত্বে আছেন সৌরভের ভাই স্নেহাশিস গাঙ্গুলী। তবে লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা। সৌরভ নির্বাচনে অংশ নিলে তিনিই সভাপতি হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
কেননা এখন পর্যন্ত অন্য কোনো প্রার্থী নাম ঘোষণা করা হয়নি। সিএবিতে সৌরভের প্রশাসনিক যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে। সেবার সচিব হিসেবে সিএবিতে ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি। সেই বছরই সভাপতি হন তিনি এবং ২০১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। এরপর তিনি বিসিসিআইয়ের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত।
সিএবির সভাপতি থাকাকালীন সৌরভ পেশাদার কোচিং অবকাঠামো ও খেলোয়াড় উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারে কাজ করেন। তার সময়ে বেঙ্গল দল রঞ্জি ট্রফিতে ভালো পারফরম্যান্স করে।
বিসিসিআই সভাপতি হিসেবেও সৌরভের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তার উদ্যোগে বেঙ্গালুরুতে গড়ে ওঠে আধুনিক ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি (এনসিএ), যেখানে উঠতি ক্রিকেটারদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়।
নারী ক্রিকেটেও সৌরভ গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেন। তার সময়েই শুরু হয় উইমেনস টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া তার নেতৃত্বে বিসিসিআই ২০২৩-২৭ মেয়াদের আইপিএলের জন্য রেকর্ড পরিমাণ সম্প্রচার চুক্তি করে, যার আর্থিক মূল্য ছিল ৪৮ হাজার কোটি টাকার বেশি।
