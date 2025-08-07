‘আওয়ামী লীগের অপকর্ম আর কাউকে করতে দেওয়া হবে না’

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, আওয়ামী লীগ যে ধরণের অপকর্ম করেছে তা আর কাউকে করতে দেওয়া হবে না। দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ একক কোন সংগঠনের দেশ নয়। এদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
তিনি বলেন, বিএনপির যত বড় নেতাই হোন না কেন, যদি কোন অপকর্ম করেন, তার জায়গা দলে হবে না। ফ্যাসিবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিলেও তার জায়গা বিএনপিতে হবে না।
বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেলে যশোর শহরের টাউন হল ময়দানে জেলা বিএনপি আয়োজিত র্যালি-পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।
ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতন ও ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু।
অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, যশোর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান খান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম, জেলা মহিলা দলের সভাপতি রাশিদা রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনসারুল হক রানা বক্তৃতা করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত আরও বলেন, দীর্ঘ দেড় দশক ধরে বিএনপির কর্মীরা জীবন দিয়েছেন, গুমের শিকার হয়েছেন, শত শত মামলার শিকার হয়ে জেল খেটেছেন, রাজপথে দুর্বার আন্দোলন জারি রেখেছেন। তাদের এই অবদানের কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে।
তিনি বলেন, আন্দোলনের এই ফসল যাতে বৃথা না যায়, সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। সব ভেদাভেদ ভুলে সকল নেতা-কর্মীর এখন দায়িত্ব পালন করার সময়।
তিনি আরও বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করতে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাষ্ট্র মেরামতের যে ৩১ দফা দিয়েছেন, তা প্রতিটি পাড়া-মহল্লায়, গ্রামগঞ্জে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
সমাবেশ শেষে অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের নেতৃত্বে শহরে বর্ণাঢ্য মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে মণিহার চত্ত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ