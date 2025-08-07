বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ১৫:১২, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
/ রাজনীতি

‘আওয়ামী লীগের অপকর্ম আর কাউকে করতে দেওয়া হবে না’

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর
‘আওয়ামী লীগের অপকর্ম আর কাউকে করতে দেওয়া হবে না’
বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, আওয়ামী লীগ যে ধরণের অপকর্ম করেছে তা আর কাউকে করতে দেওয়া হবে না। দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ একক কোন সংগঠনের দেশ নয়। এদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। 

তিনি বলেন, বিএনপির যত বড় নেতাই হোন না কেন, যদি কোন অপকর্ম করেন, তার জায়গা দলে হবে না। ফ্যাসিবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিলেও তার জায়গা বিএনপিতে হবে না।

বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেলে যশোর শহরের টাউন হল ময়দানে জেলা বিএনপি আয়োজিত র‌্যালি-পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি। 

ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতন ও ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু। 

অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, যশোর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান খান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম, জেলা মহিলা দলের সভাপতি রাশিদা রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনসারুল হক রানা বক্তৃতা করেন। 

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত আরও বলেন, দীর্ঘ দেড় দশক ধরে বিএনপির কর্মীরা জীবন দিয়েছেন, গুমের শিকার হয়েছেন, শত শত মামলার শিকার হয়ে জেল খেটেছেন, রাজপথে দুর্বার আন্দোলন জারি রেখেছেন। তাদের এই অবদানের কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আন্দোলনের এই ফসল যাতে বৃথা না যায়, সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। সব ভেদাভেদ ভুলে সকল নেতা-কর্মীর এখন দায়িত্ব পালন করার সময়। 

তিনি আরও বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করতে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাষ্ট্র মেরামতের যে ৩১ দফা দিয়েছেন, তা প্রতিটি পাড়া-মহল্লায়, গ্রামগঞ্জে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সমাবেশ শেষে অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের নেতৃত্বে শহরে বর্ণাঢ্য মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে মণিহার চত্ত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

বিডি প্রতিদিন/জামশেদ

ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক
রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স
বাংলাদেশে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণীত হবে না : সালাহউদ্দিন
রমজানের আগে নির্বাচন দিয়ে সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে : রিজভী
‘জাতীয় স্বার্থে সব দল এক জায়গায় বসার পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে বিএনপি’
'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'
শাহাবুদ্দিনের চেয়ে ভালো নির্বাচন না হলে ব্যর্থতা ড. ইউনূসের : ফারুক
নির্বাচনের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়
রাজনীতি এখন কারা করে—চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা : নীলা ইসরাফিল
বগুড়ায় বিজয় মিছিলে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঢল
জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার চায় বিএনপি: নজরুল ইসলাম খান
যানজটে ঢাকাবাসী, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ
ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক
সত্যিই কি ‘সাইয়ারা’ ছবির গল্পের শেষটা চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখা?
ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!
বগুড়াসহ তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচ
এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি
মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির
গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা
বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেল বিএমডিএ
এ বছরের সবচেয়ে দর্শনীয় উল্কাবৃষ্টি ‘পারসিডস’ দেখা যাবে আগামী সপ্তাহে
৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস
৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের
সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের
সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার
রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স
ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী
৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা ভোট দিতে পারবেন
চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
২০২৭ সালে জাপানে আকাশে উড়বে বৈদ্যুতিক ‘এয়ার ট্যাক্সি’
সাবেক সিইসি রকিবউদ্দীন, ৯ কমিশনার ও ২ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত
গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.৮ বিলিয়ন ডলার: বাংলাদেশ ব্যাংক
পীরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-হেলপার নিহত
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ৫ দিনের রিমান্ডে
ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ গ্রেফতার
ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল
গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ
২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ
রাজনীতি এখন কারা করে—চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা : নীলা ইসরাফিল
এক বছরে সরকারের ১২টি সাফল্য তুলে ধরলেন প্রেসসচিব
সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার
যশোরে থানায় ঢুকে পুলিশকে হুমকি, জামায়াত নেতা গ্রেফতার
ট্রাম্পের জরিমানা শুল্ক নিয়ে চাপের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভারতের
টি-টোয়েন্টি প্রথম বোলার হিসেবে রশিদের বিশ্বরেকর্ড
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'
বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর, বাড়ছে উত্তেজনা
ঘানায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে দুই মন্ত্রীসহ নিহত ৮
এখনও যেভাবে কর্মীদের বেতন দিচ্ছে হামাস
যানজটে ঢাকাবাসী, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ
ধনুষের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, মুখ খুললেন ম্রুণাল
যেভাবে রাজনৈতিক মারপ্যাচে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার গাজা
২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)
জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল
আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান
দুদকের মামলায় কারাগারে কলিমউল্লাহ
অর্থ পাচার মামলায় খালাস পেলেন জি কে শামীম
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন
আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ
আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়
সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল
ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি
শেষ ভালো যার সব ভালো তার
ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল
আজকের ভাগ্যচক্র
তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর
নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়
৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা
ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস
সড়কজুড়ে হাটবাজার
হোটেল বদলে কক্সবাজারেই পাঁচ নেতা, এনসিপির শোকজ
রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান
টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য
বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে
চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর
নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি
ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা
প্রিয়াঙ্কার রহস্যঘেরা পোস্ট
সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব
তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে
দায়িত্বে অবহেলায় এসিল্যান্ডদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা
সরানো গেল না তারের জঞ্জাল
শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের
সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়
ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন
অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন
সড়কে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি
২৬০ শিক্ষার্থী পেল স্কুল ব্যাগ
