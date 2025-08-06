নারায়ণগঞ্জে মিষ্টি বিতরণ আনন্দ মিছিল

জুলাই গণ অভ্যুত্থান বিজয়ের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে আনন্দ মিছিল ও জনসাধারণের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গতকাল দুপুরে নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিল করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব ও শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমিন। এ সময় শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার উচ্ছ্বাসে নানা স্লোগান দেন তারা। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, গত বছরের এদিনে শেখ হাসিনা পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দিনটিকে স্মরণে রাখার জন্য জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবসে আমরা নানা কর্মসূচি পালন করেছি। গত বছরের এ দিনটিতে সব মিষ্টির দোকান খালি হয়ে গিয়েছিল। আমরা আজ সেই বিষয়টিই রিক্রিয়েট করলাম। মানুষের মধ্যে উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ও নারায়ণগঞ্জ জেলার যুগ্ম সমন্বয়ক আহমেদুর রহমান তনু, বন্দর উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক আশিকুর রহমান চৌধুরী অভি, যুগ্ম সমন্বয়ক মো. শুভ ইসলাম, জেলার সদস্য তানজীমুল ইসলাম তানজীম, রাকিব, সবুজ, রাইসুল ও সোহেলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।
জুলাই গণ অভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি
নারায়ণগঞ্জে মিষ্টি বিতরণ আনন্দ মিছিল
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির
১ ঘণ্টা আগে | কর্পোরেট কর্নার
ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল
১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম
'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'
৫ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি