ছোটপর্দায় ‘মাধো’ ও ‘ডাকঘর’

রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবসে শিশুতোষ টিভি চ্যানেল দুরন্ত প্রচার করছে দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। কবিতা ‘মাধো’ অবলম্বনে সুমনা সিদ্দিকী নির্মাণ করেছেন ‘মাধো’। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন অলোক বসু। অন্যদিকে নাটক ‘ডাকঘর’ অবলম্বনে লুসি তৃপ্তি গোমেজ নির্মাণ করেছেন ‘ডাকঘর’। চিত্রনাট্যও তিনিই লিখেছেন। ‘মাধো’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছড়ার ছবি’ গ্রন্থের একটি কবিতা। চলচ্চিত্রের কাহিনি তৈরি হয়েছে ‘মাধো’কে নিয়ে। চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন রাইয়ান, মাজনুন মিজান, আজাদ আবুল কালাম, নাজনীন হাসান চুমকী, এস এম মহসিন, অলোক বসু, কাজী উজ্জ্বল, জয়েৎ কল্যাণ, মাহিন, মাহী রহমান ধ্রুব, আরিয়ান, প্রিয়ন্তু, ঋদ্ধ প্রতীম, দিব্যময় দেশ প্রমুখ। চিত্রগ্রহণ করেছেন আজিমুল হক আরজু, সংগীত পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছেন ফোয়াদ নাসের বাবু। অন্যদিকে ‘ডাকঘর’ নাটকে প্রকৃতির মাঝেই মানুষের নিরন্তর মুক্তির কথা বলা হয়েছে রূপকের মাধ্যমে। এটিতে অভিনয় করেছেন মাহ্দী আমীন আশরাফ শ্রাবণ, জাহাঙ্গীর আলম, ঝুনা চৌধুরী, খালিদ মাহবুব তূর্য, মো. ইকবাল হোসেন, শরীফ হোসেন ইমন, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, সৌমিত্র দেব, সতেজ চৌধুরী, অপূর্ব রূপকথা, সাদিয়া আফরোজ শিল্পী প্রমুখ। চলচ্চিত্র দুটি প্রচার হবে আজ রাত ১০টায়।
ছোটপর্দায় ‘মাধো’ ও ‘ডাকঘর’
শোবিজ প্রতিবেদক
