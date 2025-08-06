লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করলেন ট্রাম্প

লস অ্যাঞ্জেলসে ২০২৮ সালের অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানের জন্য একটি নতুন টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প নিজেই এর নেতৃত্ব দেবেন।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের জন্য এই টাস্ক ফোর্স গঠন করেন ট্রাম্প।
ডেমোক্র্যাট-শাসিত এই শহরটি প্রায়শই রিপাবলিকান মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।
২০২৮ সালের লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের সুষ্ঠু ও নিরাপদ আয়োজনের লক্ষ্যে এই টাস্ক ফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।
টাস্ক ফোর্সটি লস এঞ্জেলসে ২০২৮ অনুষ্ঠেয় অলিম্পিকের নিরাপত্তা, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তদারকির দায়িত্ব ফেডারেল সরকারের সাথে যোগাযোগ করে পালন করবে।
ট্রাম্প চেয়ারম্যান হিসেবে এই টাস্ক ফোর্সে দায়িত্ব পালন করবেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স টাস্ক ফোর্সের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন। তার মন্ত্রিসভার সদস্যরাও এতে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
হোয়াইট হাউসে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) ট্রাম্প এই আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমরা অলিম্পিককে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করব’। যার মধ্যে ‘আমাদের ন্যাশনাল গার্ড বা সামরিক বাহিনী’ মোতায়েন করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
গত জুন মাসে গভর্নর গ্যাভিন নিউসমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি লস অ্যাঞ্জেলস এবং রাজ্য কর্মকর্তাদের ক্ষুব্ধ করেন।
ট্রাম্প দাবি করেন যে, লস অ্যাঞ্জেলসে ফেডারেল অভিবাসন অভিযানের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল তা দমন করার জন্য এই মোতায়েনের প্রয়োজন ছিল। লস অ্যাঞ্জেলসে বিশাল অভিবাসী জনসংখ্যা রয়েছে।
মঙ্গলবার তিনি শহরের ডেমোক্র্যাটিক মেয়র কারেন বাসের সাথে তার বিরোধকে দ্বিগুণ করে তাকে ‘খুব দক্ষ নন’ বলে অভিহিত করেন।
ট্রাম্প এর আগে জানুয়ারিতে লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানলের প্রতিরোধে তার পদক্ষেপের সমালোচনা করেন।
তবে, ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলসে অলিম্পিক আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান কেসি ওয়াসারম্যান হোয়াইট হাউসে টাস্ক ফোর্স ঘোষণার জন্য ট্রাম্পের সাথে যোগ দেওয়ার সময় কোনো বিরোধের ইঙ্গিত দেননি।
ওয়াসারম্যান বলেন, ‘আপনি প্রতিটি পদক্ষেপে সমর্থনকারী এবং সহায়ক ছিলেন এবং আমরা আপনাকে সহযোগিতা ছাড়া এখানে থাকতাম না’।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে লস অ্যাঞ্জেলসকে ২০২৮ সালের অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক গেমসের আয়োজক শহর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।
১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে শেষবারের মতো গেমস আয়োজনের সময় ক্রীড়াবিদদের দেওয়া স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদকের উদাহরণ দিয়ে ওয়াসারম্যান প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করেন।
