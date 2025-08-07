কাশ্মীরে ভারতের সেনাদের গাড়ি খাদে, নিহত ২

জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল সিআরপিএফ জওয়ানদের গাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বসন্তগড় এলাকার কন্ডোয়ায়। হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার পর খাদে গিয়ে আছড়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই দুই জওয়ান মারা যায়। আহত হয়েছেন ১২ জওয়ান।
জানা যায় গাড়িটিতে মোট ২৩ জন জওয়ান ছিলেন। গাড়িটি কান্ডোয়া-বসন্তগড় রাস্তায় উঠতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার পর এটি উল্টে খাদে পড়ে যায়।
স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
উধমপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) সন্দীপ ভাট জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনায় দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আহত জওয়ানদের চিকিৎসা চলছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, রাস্তা খারাপ থাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার জেরেই দুর্ঘটনা।
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল