বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর

ছাত্র-জনতার সংঘটিত অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তিতে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়েছে বিভিন্ন দেশ। দিবসটি স্মরণ করে গণ অভ্যুত্থানে প্রাণ হারানো শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে রাষ্ট্রগুলো। গতকাল জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাস তাদের ফেসবুক পেজে পোস্ট দেয়। ব্রিটিশ হাইকমিশন তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্টে বলেছে, ‘আজ বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার নেতৃত্বাধীন গণ অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্ণ হলো। এ অভ্যুত্থানে যারা প্রাণ হারিয়েছেন আমরা তাদের স্মরণ করি। গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে যুক্তরাজ্য অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে।’
কানাডা তার পোস্টে জানায়, ‘বাংলাদেশের জনগণের সাহস এবং তাদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি জানাতে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি উদ্যাপনে তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে কানাডা। ন্যায্য, শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের জন্য কাজ করা সবার সঙ্গে তারা সংহতি প্রকাশ করছে।’
অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন গণ অভ্যুত্থানে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের স্মরণ করে জানায়, ‘অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় তারা বাংলাদেশকে সমর্থন করে।’
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বলেছে, ‘আজ আমরা তাদের সাহস ও সহনশীলতাকে সম্মান জানাচ্ছি, যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের স্মরণ করছি ও আহতদের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়ার পথে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারে।’