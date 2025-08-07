বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ১২:০৭, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ১৩:৫২, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার

অনলাইন ডেস্ক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। (ফাইল ছবি)।

দ্বিতীয়বারের মতো আজ বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হচ্ছে সচিবালয়ে। ইতোমধ্যে সচিবালয়ে প্রবেশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তার সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নতুন ভবনে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

দায়িত্ব নেওয়ার এক বছরে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো সচিবালয়ে গেলেন প্রধান উপদেষ্টা। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে সচিবালয়ে প্রবেশ করেন তিনি।
সচিবালয়ের নবনির্মিত ভবনে মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে সকাল সাড়ে ১০টায় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শুরু হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নবনির্মিত ১ নম্বর ভবনে এটাই হবে প্রথম কোনও সরকারপ্রধানের বৈঠক।

প্রধান উপদেষ্টার সচিবালয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সচিবালয়সহ আশপাশের এলাকায়ও। একই সঙ্গে সচিবালয়ের পাঁচটি গেটেই মোতায়েন রয়েছেন অতিরিক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য।

সকালে সচিবালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, প্রধান উপদেষ্টার আগমন ঘিরে সচিবালয়ে কয়েক স্তরে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। এক নম্বর গেট ছাড়া অন্য কোনো গেট দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এক নম্বর গেটে সোয়াত সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে।

মন্ত্রিপরিষদ সূত্র জানায়, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন প্রধান উপদেষ্টা। সেখানে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে নির্দেশনা দিতে পারেন ড. ইউনূস।

এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নিকারুজ্জামান স্বাক্ষরিত নির্দেশনা জারি করেছে।  নির্দেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে- এ সচিবালয়ে কর্মরত সব কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সকাল ৯টার আগে ১ ও ২ নম্বর গেট ব্যবহার করে আবশ্যিকভাবে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে।

নবনির্মিত ২০তলা ভবনে (১ নম্বর ভবন) অফিস কার্যক্রম পরিচালনাকারী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা ৯টার আগেই অফিসে উপস্থিত থাকবেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোনো গাড়ি এবং উপদেষ্টা ও সিনিয়র সচিব/সচিবদের গাড়ি নবনির্মিত ২০তলা ভবনের (১ নম্বর ভবন) বেজমেন্ট পার্কিং ও ভবনের সামনের রাস্তায় বা আশে-পাশে পার্ক করা যাবে না।

সভায় অংশগ্রহণকারী উপদেষ্টা, সিনিয়র সচিব/সচিব ও আমন্ত্রিত অন্যান্য ‘কর্মকর্তাগণকে ৫ নম্বর গেট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পাসসহ আবশ্যিকভাবে সকাল ১০টার পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে প্রবেশ করার অনুরোধ করা হলো।

সভায় অংশগ্রহণকারী উপদেষ্টাদের ও সিনিয়র সচিব/সচিবদের গাড়ি ১ নম্বর ভবনের সামনে ড্রপ দিয়ে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে পার্কিং এ অবস্থান করবে। সচিবালয়ে কর্মরত সব কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার অনুরোধ করা হলো।

প্রধান উপদেষ্টা সচিবালয়ে অবস্থানকালে ১ নম্বর ভবনের সব কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অফিস কক্ষে অবস্থান করার অনুরোধ করা হলো। সভায় অংশগ্রহণকারী উপদেষ্টা, সিনিয়র সচিব ও সচিবদের গানম্যান সচিবালয়ে প্রবেশ করবেন না।

এর আগে গত বছরের ২০ নভেম্বর অধ্যাপক ইউনূস প্রথমবার সচিবালয়ে এসেছিলেন। সে সময় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকটি হয়েছিল সচিবালয়ের ছয় নম্বর ভবনে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পুরোনো সভাকক্ষে। এবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নতুন নিজস্ব ভবনে বৈঠক হচ্ছে। এ ভবনটি সচিবালয়ের প্রেস ক্লাব সংলগ্ন গেটের পাশে অবস্থিত।

বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ

2025-03-03 15:45:05