‘জুলাই চেতনাকে ধারণ করে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের অঙ্গীকার’

গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ বলেছেন, জুলাই আমাদের চেতনা, এই চেতনাকে ধারণ করে আমাদের নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক প্রাঙ্গণে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ‘আমার চোখে জুলাই’ এবং প্রবন্ধ পাঠ, ভিডিও ও অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
উপাচার্য বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে আমাদের ভিত্তি। অন্যায়ের কাছে যে এ দেশের মানুষ মাথা নত করে না, জুলাই গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
উপাচার্য জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ আবু সাঈদ-সহ সকল শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ আতাউর রহমান খান, এডুকেশনাল টেকনোলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক ও ছাত্র হলের প্রভোস্ট মো. রুবেল শেখ, অর্থ ও হিসাব অফিসের সেকশন অফিসার মো. সাইদুল ইসলাম, ইন্টারনেট অব থিংস অ্যান্ড রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়াসিফ আযান নাফিস, এডুকেশনাল টেকনোলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মাছুরা জাহান মারিয়া।
অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এডুকেশনাল টেকনোলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দিকা মণি ও রাজিয়া সুলতানা রাখি। ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন এডুকেশনাল টেকনোলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আসিফ সরকার, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী শরিফ উদ্দিন এবং ইন্টারনেট অব থিংস অ্যান্ড রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী সিফাত আল হুজাইফা।
এর আগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালা-২০২৫ এর অংশ হিসেবে ‘গণঅভ্যুত্থান দিবস’ উপলক্ষ্যে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে পদযাত্রাটি একাডেমিক ভবন থেকে শুরু হয়ে কালিয়াকৈর উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একাডেমিক ভবনে এসে শেষ হয়।
অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ অতিথিদের নিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে প্রবন্ধ পাঠ, ভিডিও ও অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করেন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ