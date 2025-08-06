জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে বিএনপি প্রতিক্রিয়া জানাবে আজ

জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে আজ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) বেলা ১১টায় গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক বক্তব্যে এ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবেন। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দিনগত রাতে বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, সংবাদ সম্মেলনে জুলাই ঘোষণাপত্র এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সম্প্রতি দেওয়া ভাষণ নিয়ে দলের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হবে।
এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জুলাই ঘোষণাপত্র এবং জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বিএনপি।
মঙ্গলবার রাত ৯টায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’ ও প্রধান উপদেষ্টার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ