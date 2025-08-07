ভারতের পর চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে চান ট্রাম্প

রাশিয়া থেকে তেল কেনার দায়ে ভারতের ওপর সম্প্রতি অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতীয় পণ্যের মোট রফতানি শুল্ক ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে।
এবার রুশ তেলের আরেক বৃহৎ ক্রেতা চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ব্যাপারে ভাবছেন ট্রাম্প।
বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।
মতবিনিময়কালে সাংবাদিকরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেন, রাশিয়া থেকে তেল ক্রয়ের দায়ে ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে; এখন চীনের ওপরও এই নীতি প্রয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে কি না; কারণ ভারত এবং চীন— উভয়েই রুশ তেলের শীর্ষ ক্রেতা দেশ।
জবাবে ট্রাম্প বলেন, “এটা (অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ) হতে পারে…আমি এখনই আপনাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য দিতে পারছি না।”
“তবে ভারতের সঙ্গে আমরা এই নীতি নিয়েছি এবং সম্ভবত আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে আমরা এই নীতি মেনে চলব। চীন সেসব দেশের মধ্যে একটি হতে পারে,” যোগ করেন তিনি।
প্রসঙ্গত, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতের ওপর ধার্য রফতানি শুল্ক ছিল ১৫ শতাংশ। ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হওয়ার পর মার্চে সেই শুল্ক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করেন ট্রাম্প।
তারপর রাশিয়া থেকে কম দামে তেল কেনার অভিযোগে বুধবার ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ রফতানি শুল্ক চাপায় ট্রাম্প প্রশাসন। এর ফলে ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর যেসব দেশের ওপর সবচেয়ে বেশি রফতানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) থেকে সেসবের শীর্ষে যৌথভাবে অবস্থান করছে ভারত ও ব্রাজিল। এই দু’টি দেশের ওপরেই মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
চীনের ওপর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ধার্যকৃত রফতানি শুল্কের পরিমাণ ৩০ শতাংশ। সূত্র: রয়টার্স
বিডি প্রতিদিন/একেএ