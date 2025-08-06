বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরের উদ্যোগে ‘৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফতহে গণভবনের বর্ষপূর্তি’ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। র্যালির প্রতিপাদ্য ছিল ‘জুলাই জাগরণ, নব উদ্যমে বিনির্মাণ।’ গতকাল সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে র্যালি শুরু হয়ে শাহবাগে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এ সময় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ২০২৪ সালের ৩৬ জুলাই অর্থাৎ ৫ আগস্ট এ শাহবাগ থেকে একটি জাগরণ তৈরি হয়েছিল। তারা আমাদের হত্যা করে, গুম করে, আয়না ঘরে নিয়ে, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে এ আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ দীর্ঘদিনের ইতিহাসের এ অনিবার্য দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই আগস্ট বিপ্লব সহযোগিতা করেছিল। তিনি বলেন, জুলাই শুধু একটি আন্দোলনের নাম নয়, জুলাই শুধু একটি ক্ষমতার পরিবর্তন নয়, জুলাই একটি জাগরণের নাম। ছাত্রশিবিরের সভাপতি বলেন, এ আন্দোলন কোনো একেক নয়, এ আন্দোলন ছিল সবার আন্দোলন। এ আন্দোলন মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার, বাংলাদেশের আপামর মানুষের বিজয়ের আন্দোলন। জাহিদুল ইসলাম বলেন, এক বছর পর একজন হত্যাকারীর বিচার করতে পারলেন না। আপনারা কীসের বিপ্লবী সরকার? কীসের রক্তের সরকার? আপনারা একটি ধীরগতির অলস সরকার।
এ ছাড়া এ উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্র-জনতার ‘বিজয় র্যালি’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে বিজয়ের উদ্দীপনা থাকলেও কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব বলেন, এদিনটি যেমন আনন্দের তেমনি নতুন করে হিসাব-নিকাশেরও দিন।