জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : অজ্ঞাত ৬ মরদেহ দাফনের জন্য হস্তান্তর

চব্বিশের স্বৈরাচারবিরোধী জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গুলিতে নিহত অজ্ঞাত পরিচয়ের ছয়জনের মরদেহ দাফনের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের মাধ্যমে তাদের দাফন করা হবে বলে জানিয়েছে শাহবাগ থানা পুলিশ। নিহতদের ডিএনএ প্রোফাইল নমুনা সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।
জানা গেছে, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় পল্টন এলাকা থেকে একজনের, যাত্রাবাড়ী থানা এলাকা থেকে তিনজনের ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে এক নারীসহ দুইজনের মরদেহ উদ্ধার হয়।
পরে শাহবাগ থানা পুলিশের মাধ্যমে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের পর ঢামেক হাসপাতালের মর্গের মরচুয়ারিতে রাখা হয়। দীর্ঘ সময় পার হলেও তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। তাদের ডিএনএ প্রোফাইল নমুনা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। যদি কেউ নিখোঁজের খোঁজে আসেন, তারা ডিএনএ নমুনা দিতে পারবেন।
এদিকে, মরদেহ হস্তান্তরের তথ্য নিশ্চিত করে শাহবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মুনসুর বলেন, আদালতের নির্দেশে বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় এই ছয় মরদেহ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের মাধ্যমে জুরাইন কবরস্থানে দাফনের জন্য দেওয়া হয়।
এ সময় ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) ফারুক হোসেন ও ডিসি রমনা মাসুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।
