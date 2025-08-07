ভাষাসৈনিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার প্রয়াত আবু জায়েদ শিকদারের স্ত্রী মেহেরুন্নেসা (৮৫) গতকাল রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, তিন কন্যা, বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমেরিকাপ্রবাসী তাঁর বড় মেয়ে ‘পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি’ পাঠ্যপুস্তক বাতিল আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা কলেজের সাবেক অধ্যাপক লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফা হাসিন রোজী, মেজো মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রভোস্ট এবং অন্য সন্তানরা আজ সকালে দেশে পৌঁছালে তাঁর জানাজা এবং দাফনের কর্মসূচি জানানো হবে।
শিরোনাম
শোক সংবাদ
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রিন্ট ভার্সন
টপিক
