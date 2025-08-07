স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের দাবিতে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) দ্রুত অনুমোদনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল গোলচত্বর এলাকায় আয়োজিত এই মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
মানববন্ধন থেকে শিক্ষার্থীরা ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন—এই সময়ের মধ্যে ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ না এলে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান মিলন, হৃদয় সরকার, জাকারিয়া, সমুদ্র, মেরাজ, হাসান প্রমুখ।
এর আগে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আধাবেলা প্রশাসনিক কর্মবিরতি দিয়ে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।
শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, প্রতিষ্ঠার নয় বছর পেরিয়ে গেলেও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি অনুমোদন না হওয়ায় চরম হতাশায় রয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলে। তাদের দাবি, এতদিনেও মাত্র ৫১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকার ডিপিপি অনুমোদনের কার্যক্রম আটকে থাকা অনাকাঙ্ক্ষিত।
তারা আরও জানান, গত ২৬ জুলাই ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’ উপলক্ষে কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন না করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে প্রতীকী বর্জন কর্মসূচি পালন করেছেন।
সংশ্লিষ্টরা প্রশ্ন তুলেছেন—সরকারের পক্ষ থেকে ৮ বার ডিপিপি সংশোধনের পরও কেন এটি এখনো অনুমোদন পাচ্ছে না? সব শর্ত পূরণের পরও প্রকল্প অনুমোদন না পাওয়ায় শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সবাই ক্ষুব্ধ।
বিডি প্রতিদিন/আশিক