মাইলস্টোনে শুরু হয়েছে পাঠদান

রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে পুনরায় স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দীর্ঘ ১২ দিনের ছুটি ও দুই দিনের গ্রুপ কাউন্সেলিং শেষে আজ বুধবার (৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠদান শুরু হয়েছে।
কলেজটির জনসংযোগ কর্মকর্তা শাহ্ বুলবুল বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, প্রথম দুই দিন প্রতিষ্ঠানটিতে দোয়া মাহফিল, মানসিক প্রশমন কর্মসূচি ও কাউন্সেলিং পরিচালিত হয়। তবে আজ থেকে নিয়মিত ক্লাস ধাপে ধাপে চালু হচ্ছে। পাশাপাশি আগামী তিন মাস ধরে চলবে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং কার্যক্রম।
মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মো. জিয়াউল আলম বলেন, “এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে সমর্থন দেওয়া। কাউকে জোর করে ক্লাসে আনা হয়নি, বরং অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতেই ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।”
তিনি জানান, দুর্ঘটনার দিন প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের মানসিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি পড়েছে। তাই তাদের জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে ধারাবাহিকভাবে একাধিক সেশনও দেওয়া হচ্ছে।
