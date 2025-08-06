পলাতক ফ্যাসিস্টদের এখনো অনুশোচনা নেই

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন রূপ নেয় এক অভাবনীয়, অবিনাশী গণ অভ্যুত্থানে, যা ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়।’ গতকাল রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। রিজভী বলেন, ‘গত বছরের এ জুলাই বদলে দিয়েছে এ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা। আওয়ামী লীগের দীর্ঘ দেড় দশকের স্বৈরাচারী শাসন, জুলুম-নিপীড়ন ও ভয়ভীতির বিরুদ্ধে দেশের ছাত্র-জনতা ও নাগরিক সমাজ এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পতন ঘটে ফ্যাসিবাদের।’ তিনি বলেন, ‘জুলাই মাসটা যেন ইতিহাসের পাতায় উৎকীর্ণ দাবানলের অগ্নিময় অধ্যায়। এটি ছিল আত্মপরিচয়ের লড়াই, ন্যায়বিচারের লড়াই। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৬ বছরের সংগ্রামের মাইলফলক।’ রিজভী দাবি করেন, ‘গত বছরের ৫ আগস্ট শুধু একটি সরকারের পতনের দিন নয়, এটি গণতান্ত্রিক চেতনার পুনর্জাগরণের দিন। আওয়ামী শাসনের দুঃসহ বাতাবরণে জন্ম নেওয়া ছাত্র-জনতার বীরত্বই এ দিনটি ইতিহাসে স্মরণীয় করে তুলেছে।’ বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘ভোটাধিকার হরণ, গুম, খুন, দমনপীড়ন, অর্থনৈতিক লুটপাট, কণ্ঠরোধ আর বিচারহীনতার সংস্কৃতি মানুষের হৃদয়ে যে ক্ষতের জন্ম দিয়েছে, তারই প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় এ গণবিস্ফোরণ।’ রিজভী আরও বলেন, ‘এই দিনে ইতিহাস সৃষ্টি হয় যেখানে ফ্যাসিস্ট সরকার, সংসদ, আদালত, মন্ত্রিসভা ও ধর্মীয় নেতৃত্ব কেউ-ই অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। সবাই পালিয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, তাদের মনে আজও অনুশোচনা নেই।’ তিনি উল্লেখ করেন, ‘আজ (মঙ্গলবার) কিছুক্ষণ আগে জাতির উদ্দেশে দেওয়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কেউ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেন, মব ভায়োলেন্সে অংশ না নেন, নারীর প্রতি সহিংস আচরণ না করেন, অন্যের স্বাধীনতাকে যেন সম্মান করা হয়।’ তারেক রহমানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে রিজভী বলেন, ‘আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে সব মতপথের মানুষ নিরাপদে থাকবে। ৫ আগস্ট হোক গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবিকতার শপথের প্রতীক।’ তিনি বলেন, ‘এ যাত্রায় বিএনপি দেশের সব গণতন্ত্রকামী মানুষের সহায়তা ও সমর্থন কামনা করছে।’