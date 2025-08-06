মুমূর্ষু শিশুকে কোস্টগার্ডের জরুরি চিকিৎসাসেবা

নারায়ণগঞ্জে যাত্রীবাহী লঞ্চে মুমূর্ষু শিশুকে জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছে কোস্টগার্ড। গতকাল কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সোমবার এক মুমূর্ষু শিশুকে কৃত্রিম অক্সিজেন সহকারে তার বাবা উন্নত চিকিৎসার জন্য লঞ্চ যোগে ভোলার ইলিশা থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। এটি রাত ৮টায় ফতুল্লা লঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে অক্সিজেন সিলিন্ডার খালি হয়ে যায়। এতে ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে এবং জীবনের ঝুঁকি দেখা দেয়। তৎক্ষণাৎ শিশুটির বাবা জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ এ কল করে সহায়তা চাইলে, কোস্টগার্ড অবগত হয়। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বলেন, কোস্টগার্ড স্টেশন পাগলা থেকে মেডিকেল টিম দ্রুত একটি অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ হাই স্পিড বোট যোগে ওই লঞ্চে গমন করে। মেডিকেল টিম শিশুটিকে অক্সিজেন প্রদান করে এবং হাই স্পিড বোট যোগে সদরঘাটে নিয়ে আসে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট (ঢাকা শিশু হাসপাতাল) এ স্থানান্তর করা হয়।