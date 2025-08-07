তিন হত্যা মামলায় দণ্ড ১১ জনের

নওগাঁর পোরশায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তিনজন হত্যা মামলায় তিন আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ মামলায় আরও আটজনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে। গতকাল নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মো. ফেরদৌস ওয়াহিদ এ রায় দেন। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা হলো- আবু বক্কর সিদ্দিক ওরফে সিদ্দিক (পলাতক), কাদির ওরফে কাদের এবং আমির আলী ওরফে আমির। বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- দুরুল হুদা (পলাতক), মো. সেমাজুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম, মো. আবুল কাশেম, মো. রেজাউল করিম, মো. ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম এবং মো. আলিম ওরফে আলম।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০০৩ সালে ৩০ আগস্ট নওগাঁর পোরশা থানার কালাইবাড়ী গ্রামে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। এতে শফিকুল, মিজানুর, সেরিনা, বইফুল ও নার্গিস সুলতানা গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম হন। তাদের উদ্ধার করে পোরশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এর মধ্যে শফিকুল, সেরিনা, নার্গিস সুলতানার অবস্থা গুরুত্বর হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা তিনজন মারা যান। এ ঘটনায় সামাদ নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে পোরশা থানায় ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।