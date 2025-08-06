পটুয়াখালীতে জুলাই শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাদের সম্মিলন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে “জুলাই শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সম্মিলন”। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে পটুয়াখালী শিল্পকলা একাডেমিতে এই সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও আবেগ ভাগ করে নেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তারেক হাওলাদার। বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন, পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার জাহিদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) মো. মহসীন উদ্দিন, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহা. মুজিবুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইফফাত আরা জামান উর্মি, পটুয়াখালী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. কামাল হোসেন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর অ্যাডভোকেট নাজমুল আহসান, জেলা গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম লিটু, জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি হাওলাদার মো. সেলিম মিয়া এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রথম যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. বশির উদ্দিন।
জুলাই শহীদ ও যোদ্ধা পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শহীদ সাংবাদিক মেহেদী হাসানের বাবা মোশাররফ হোসেন হাওলাদার, শহীদ আমিনুল ইসলাম আমিনের মা সেলিনা বেগম, শহীদ জিহাদের ভাই জিন্নাত হোসেন এবং আহত জুলাই যোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, ইমরান আহমেদ প্রমুখ।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের পূর্বে জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন, পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার জাহিদসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা শহীদ বাচ্চু হাওলাদার ও শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়ার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।
বিডি প্রতিদিন/আশিক