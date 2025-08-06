ইনানী সৈকতে পড়েছিল অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ

কক্সবাজারের উখিয়ার জালিয়াপালং ইউনিয়নের ইনানী-পাটুয়ারটেক মেরিন ড্রাইভ সৈকত থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে ইনানী পুলিশ ফাঁড়িকে খবর দেয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ইনানী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দুর্জয় সরকার।
তিনি জানান, উদ্ধার হওয়া মরদেহের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী ওই যুবকের পরনে কোনও কাপড় ছিল না এবং মুখে তিনটি ক্ষত চিহ্ন রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ রফিক বলেন, সৈকতের বালিয়াড়িতে লাশটা পড়ে থাকতে দেখেছি। এলাকার লোকজনের ফোন পেয়ে পুলিশ এসেছে। ভাটার টানে সম্ভবত সেটি সাগর থেকে এখানে ভেসে এসেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক সুরতহাল শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ