ঠাকুরগাঁওয়ে জলাবদ্ধতা নিরসনে ইউএনও’র উদ্যোগ

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মুন্সিরহাটে প্রধান সড়কের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা নিরসনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দুপুরে তিনি নিজেই কোদাল হাতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে পথচারীদের মাঝে স্বস্তি ফেরান। এসময় ঠাকুরগাঁও রোডের মুন্সিরহাট সংলগ্ন সদর উপজেলা, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও পীরগঞ্জগামী প্রধান সড়কে জমে থাকা পানি অপসারণ করেন তিনি। ইউএনও’র এ উদ্যোগের ফলে চরম দুর্ভোগে থাকা স্থানীয়দের মধ্যে প্রশংসার ঢল নেমেছে।
স্থানীয়রা জানান, সড়কটি বর্ষা মৌসুমে প্রায়ই পানির নিচে তলিয়ে যায়। নিচু রাস্তা, অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতা একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এ বিষয়ে ইউএনও খাইরুল ইসলাম বলেন, “জনদুর্ভোগ বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এটি একটি অস্থায়ী সমাধান হলেও স্থানীয়দের সহায়তা পেলে স্থায়ী সমাধানের জন্য পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।”
এদিকে এলাকাবাসী ইউএনও’র এমন মানবিক ও উদ্ভাবনী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এখন প্রয়োজন স্থায়ী সমাধান এবং দ্রুত ড্রেন নির্মাণ।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ