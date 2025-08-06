সুনামগঞ্জে বাস-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩

সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের বাহাদুরপুর এলাকায় যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থীসহ ৩ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। নিহতদের মধ্যে ২ জন শিক্ষার্থী ছিলেন বলে জানা গেছে৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনায় সিএনজি অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে সিএনজির ২ যাত্রীর ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অপর তিন সিএনজিযাত্রীকে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
সুনামগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত