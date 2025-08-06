নেত্রকোনায় দুর্বৃত্তের হামলায় রেলকর্মী নিহত

নেত্রকোনার পূর্বধলায় দুর্বৃত্তদের হামলায় মো. কাকন আহমেদ (২৮) নামে একজ রেল কর্মচারী নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন পূর্বধলা থানার ওসি মোহাম্মদ নূরুল আলম। তিনি জানান, মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে পূর্বধলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের দাপুনিয়া বাজারসংলগ্ন এলাকায় কাকন আহমেদের ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা।
তার চিৎকারে স্থানীয়রা এসে তাকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাতেই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত কাকন আহমেদ উপজেলার দাপুনিয়া পশ্চিম পাড়া গ্রামের মো. আব্দুর রহমানের ছেলে ও বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর জংশনে পয়েন্টসম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তবে কেন বা কী কারণে তার ওপর আক্রমণ হয় এই ব্যাপারে কেউ তথ্য দিতে পারেনি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত আনুমানিক একটার দিকে কাকন আহমেদ দাপুনিয়া বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বাজারসংলগ্ন এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।
পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নূরুল আলম বলেন, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
