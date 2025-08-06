ফেনীতে গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে দোয়া মাহফিল

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ সাংবাদিকসহ সকল শহীদদের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনী।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফেনী প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনীর সভাপতি সিদ্দিক আল মামুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক গোলাম মো. বাতেন।
দৈনিক আমার কাগজ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আলাউদ্দিনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক গাজী হাবিবুল্লাহ মানিক, এয়াকুব নবী, জেলা হেফাজত ইসলামের সেক্রেটারি মাওলানা ওমর ফারুক, এবি পার্টি চট্টগ্রাম বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী শাহ আলম বাদল, জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা গাজী এনামুল হক ভূঁইয়া, জেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মোজাফফর আহমদ জাফরী ও জয়েন্ট সেক্রেটারি আজিজ উল্লাহ আহমদীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠন ও জেলার গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনা সভা শেষে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে সাংবাদিকসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও জুলাই যোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণার্থে দোয়া মোনাজাত করা হয়।
বিডি প্রতিদিন/কেএ