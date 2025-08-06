ফেনীতে মুহুরী নদীর বাঁধ মেরামতে দুর্নীতির অভিযোগ, তদন্তে দুদক

ফেনীতে পানি উন্নয়ন বোর্ডে (পাউবো) অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার সকালে দুদকের নোয়াখালী সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল নোমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।
সূত্র জানায়, প্রথমে দুদক টিম ফেনী পাউবো কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিভিন্ন নথিপত্র, হিসাব-নিকাশ ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করে।
পরে তারা সরেজমিন তদন্তের অংশ হিসেবে মুহুরী নদীর তীরবর্তী বাঁধের ভাঙন এলাকা এবং ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলো পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শন শেষে দুদক প্রতিনিধি দল জানান, প্রাথমিক তথ্য যাচাই ও সরেজমিন তদন্তের ভিত্তিতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়।
