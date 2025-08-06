আখাউড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টেকনিশিয়ানের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. আলাউদ্দিন হায়দার (৫০) নামে এক পল্লীবিদ্যুৎ লাইন টেকনেশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুর ৩টার দিকে আখাউড়া উপজেলার রামধননগর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আলাউদ্দিন চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ির বাসিন্দা। তিনি আখাউড়া পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসে তিন মাস ধরে কর্মরত ছিলেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার রামধননগর এলাকায় গ্রাহক রজব আলীর বাসায় বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ করার সময় ফিডার চালু থাকা অবস্থায় সার্ভিস ড্রপ লাইনে হাত লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এ ঘটনায় হৃদয় আহমেদ নামে অপর এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তিনি সিলেটের গুয়াইঘাট এলাকার মৃত মাসুক মিয়ার ছেলে।
আখাউড়া পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ জহির আব্বাস খান বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রাহকের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ করার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। নিহত মো. আলাউদ্দিন হায়দার আখাউড়া জোনালে টেকনেশিয়ান পদে কর্মরত ছিলেন।
আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, বেলা ৩টার পর পল্লী বিদ্যুতের দু’জন সদস্যকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। একজন হাসপাতালে আসার পূর্বেই মারা যান এবং আহত আরেকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছমি উদ্দিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ