'মাদকাসক্ত' স্বামীর হাতে স্ত্রীর মৃত্যু!

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বরমী মধ্যপাড়া (মৃধা বাড়ি) গ্রামে এক গৃহবধূকে তিন দিন ধরে নির্যাতনের পর হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার মাদকাসক্ত স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের শাশুড়ি জোবেদা খাতুনকে গ্রেফতার করেছে। স্বামী নুরুল ইসলাম মৃধা ও শ্বশুর শাহজাহান মৃধা পলাতক রয়েছেন।
নিহত গৃহবধূ সুইটি আক্তার নিশি (২২) ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার চাকুয়া গ্রামের আফসারুল ইসলামের মেয়ে। প্রায় দেড় বছর আগে তার বিয়ে হয় নুরুল ইসলাম মৃধার (৩৪) সঙ্গে। তাদের সংসারে চার মাস বয়সী একটি কন্যাশিশু রয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, নুরুল ইসলাম একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ও আসক্ত। তার বিরুদ্ধে শ্রীপুর থানায় তিনটি মাদক মামলা রয়েছে।
নিহতের খালাতো বোন আকলিমা আক্তার বলেন, বিয়ের কিছুদিন পরই সুইটি জানতে পারেন তার স্বামী মাদকাসক্ত। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করায় নিয়মিত নির্যাতনের শিকার হতেন তিনি। সম্প্রতি পুলিশ নুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করতে বাড়িতে গেলে না পেয়ে স্ত্রী সুইটির সঙ্গে কথা বলে। এ সময় সুইটি স্বামীকে মাদকসেবী ও ব্যবসায়ী বলে স্বীকারোক্তি দেন। এর জেরে গত তিন দিন ধরে তাকে মারধর করেন স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি।
বুধবার (৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিয়ের ঘটক নাজমুল মোবাইল ফোনে সুইটির স্বজনদের জানায়, সে মারা গেছে। এরপর স্বজনেরা এসে ঘরের মেঝেতে সুইটির মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ও জোবেদা খাতুনকে আটক করে।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে স্থানীয় জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং নুরুল ইসলামের দুটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে দুটি বাড়ির আটটি কক্ষ এবং আসবাবপত্র পুড়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে সকাল ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর আলম জানান, সুরতহাল প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নিহতের হাঁটুর নিচ থেকে পা থেঁতলানো ছিল। সারা শরীরে ভয়াবহ নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। গোপনাঙ্গেও বাঁশ বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।
নিহতের খালা কলিমা বেগম বলেন, সুইটি ছোটবেলা থেকে পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত ছিলেন। তাকে লালন-পালন করেছেন তিনি। ঘটক নাজমুলের মাধ্যমে সুইটির বিয়ে দেন নুরুল ইসলামের সঙ্গে। চার মাসের শিশু সন্তানটির শরীরেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানান তিনি।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল বারিক বলেন, স্থানীয়দের সাক্ষ্য ও তথ্যের ভিত্তিতে শাশুড়ি জোবেদা খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আদালতে পাঠানো হবে। পলাতক স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
নিহত গৃহবধূর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/আশিক