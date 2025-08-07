পীরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-হেলপার নিহত

রংপুরের পীরগঞ্জে বড়দরগাহ ফ্লাইওভারের উত্তরে দাঁড়িয়ে থাকা স্কেভেটর (ভেকুর) এর সাথে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় কাভার্ডভ্যানের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ওই স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
বড়দরগা হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর থেকে ছেড়ে আসা রংপুরগামী-সেলিম কার্গো ভিশনের একটি কাভার্ড ভ্যান (ঢাকা মেট্রো-ন, ১৫-৪১৪১) দ্রুতগতিতে ওই স্থানে পৌঁছালে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহাসড়কের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ভেকুকে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ডভ্যানটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই কাভার্ডভ্যানের চালক বায়জিদ মিয়া (২৫) ও হেলপার মুশফিকুর রহমান (২৩) নিহত হয়।
চালক গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার উলুসা গ্রামের ইসরাফিল মিয়ার ছেলে এবং হেলপার ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার পাইকশা গ্রামের সোহেল ব্যাপারীর ছেলে।
