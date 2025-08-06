খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে এতো বড় আন্দোলন সফল হয়েছে: সেলিমা রহমান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেছেন, আজকে আমাদের বিজয়ের দিন। গতকাল আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেছেন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের জনগণের নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনের লক্ষ্যে বিএনপি এতোদিন কাজ করছে। কারণ জনগণের সরকার ছাড়া জনগণের অধিকার ও জবাদিহিতা প্রতিষ্ঠা হয় না।
বুধবার বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলের সামনে মহানগর বিএনপি আয়োজিত বিজয় র্যালি পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূতি উপলক্ষ্যে এ অনুষ্ঠিত সমাবেশে সেলিমা রহমান বলেন, বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বে এতো বড় আন্দোলন সফল হয়েছে। এজন্য আজকে বরিশাল বিভাগের এই সমাবেশ থেকে আমরা তাদের জানাই অভিনন্দন।
তিনি বলেন, এখন আমাদের রাজনৈতিক গুণগতমানের পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য কাজ করতে হবে।
বরিশাল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুকের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব জিয়া উদ্দিন সিকদারের সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ, এবায়দুল হক চান ও আবু নাসের মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ। বরিশাল মহানগর ও জেলা বিএনপির (উত্তর) উদ্যোগে সভা শেষে নগরীতে বিজয় র্যালি বের করে নেতাকর্মীরা।
অন্যদিকে, বিকালে বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির উদ্যোগে একই স্থানে সমাবেশ ও র্যালি বের করা হয়েছে। অপরদিকে মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মীর জাহিদুল কবির জাহিদের নেতৃত্বে পদ বঞ্চিত সাবেক নেতারাও নগরীতে একটি বিজয় র্যালি করেছে।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত