যানজটে ঢাকাবাসী, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ

বিএনপির বিজয় র্যালি চলাকালে ঢাকাবাসীর যানজটে পড়ে দুর্ভোগ পোহানোর ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।
রিজভী বলেন, গত বছর জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন হয়। গতকাল ৫ আগস্ট ছিল ফ্যাসিবাদের পতনের বর্ষপূর্তি। আজ ৬ আগস্ট ফ্যাসিবাদের পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শাহবাগ পর্যন্ত বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এই বিজয় র্যালিতে অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। বিজয় র্যালি চলাকালে ঢাকাবাসীকে রাস্তায় যানজটে পড়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত বিজয় র্যালির কারণে ঢাকাবাসীকে অনাকাঙ্খিত কষ্ট দেওয়ার জন্য বিএনপি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
বিডি-প্রতিদিন/শআ