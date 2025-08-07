বিমান দুর্ঘটনার ক্ষত কাটিয়ে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস। ১২ দিনের ছুটি ও গ্রুপ কাউন্সেলিং শেষে ১৫ দিন পর গতকাল সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হয় পাঠদান কার্যক্রম। মাইলস্টোনের জনসংযোগ কর্মকর্তা শাহ্ বুলবুল গণমাধ্যমকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, প্রথম দুই দিন ক্যাম্পাসে মূলত চলেছে দোয়া মাহফিল ও কাউন্সেলিং। আজ ধাপে ধাপে শুরু হচ্ছে ক্লাস। ক্লাসের পাশাপাশি আগামী তিন মাস মনঃসামাজিক কাউন্সেলিং চলবে। শিক্ষার্থীদের ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা এখন সবার মূল লক্ষ্য। মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মো. জিয়াউল আলম গণমাধ্যমকে বলেন, এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিক্ষার্থীদের মানসিক সাপোর্ট দেওয়া। কাউকে জোর করা হয়নি ক্লাসে আসতে। অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধাপে ধাপে ক্যাম্পাসে ফেরানো হচ্ছে। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের মানসিক ক্ষতি তুলনামূলক বেশি। তাই তাদের জন্য আলাদা মনোযোগ দিয়ে সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা জানি, একটি সেশন যথেষ্ট নয়। অনেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সেশন দরকার। আমরা ফর্ম মাস্টারদের মাধ্যমে ফিডব্যাক নিয়ে কাজ করছি। আজ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের ক্লাসগুলো পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে চালু করা হবে। প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। এতে প্রতিষ্ঠানটির ৩৩ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর মাইলস্টোন কলেজ কর্তৃপক্ষ তিন দফায় ১২ দিন ছুটি ঘোষণা করে।
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ০১:৪৬, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
মাইলস্টোনে ১৫ দিন পর ক্লাস শুরু
নিজস্ব প্রতিবেদক
