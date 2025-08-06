এক সপ্তাহ পর ডেভিডকে জরিমানা

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ সিরিজ শেষ হয়েছিল গত ২৮ জুলাই। এরপর ক্যারিবিয়ানদের সঙ্গে পাকিস্তানেরও টি-২০ সিরিজ শেষ। স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫-০ তে হোয়াইটওয়াশ করার এক সপ্তাহ পর শাস্তি পেতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার টিম ডেভিডকে। সেন্ট কিটসে সিরিজের পঞ্চম টি-২০-তে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের ম্যাচের একটি কাণ্ডে ডেভিডকে জরিমানা করা হয়েছে। আইসিসি আচরণবিধির ২.৮ ধারা লঙ্ঘন করেছেন তিনি। যেখানে ‘আন্তর্জাতিক ম্যাচে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করার’ কথা বলা আছে।
ডানহাতি এ অসি ব্যাটারকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি। তার নামের পাশে যুক্ত হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও। ঘটনাটি ঘটেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রান তাড়ায় পঞ্চম ওভারে। আলজারি জোসেফের একটি বল লেগ সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর আম্পায়ারকে দুই হাত প্রসারিত করে ওয়াইডের সংকেত দেন ডেভিড। ডেভিড ওই ম্যাচে ৩০ রান করেছিলেন। তিন উইকেটে ম্যাচটি জেতে অসিরা।