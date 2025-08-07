ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে ‘ফিলিস্তিনি পেলে’ নিহত

ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ফিলিস্তিন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় সুলেমান আল-ওবেইদ। গাজার রাফাহ এলাকায় বুধবার (৬ আগস্ট) মানবিক সহায়তার অপেক্ষায় থাকাকালীন তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দখলদার বাহিনী। নিহত হওয়ার সময় তার বয়স ছিল ৪১ বছর।
গাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওবেইদের মৃত্যু ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান হামলার অংশ। যা গাজায় গত ২২ মাস ধরে বেসামরিক জনগণের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার বাহিনী।
সুলেমান আল-ওবেইদকে ‘ফিলিস্তিনের পেলে’ হিসেবে অভিহিত করা হতো। গাজায় জন্ম নেওয়া এই প্রতিভাবান ফরোয়ার্ড স্থানীয় ক্লাব কাব শাবাব আল-শাতিতে ক্যারিয়ার শুরু করেন। এরপর খেলেন অধিকৃত পশ্চিম তীরের প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব আল-আমারিতে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ছিলেন গাজার সর্বোচ্চ গোলদাতা। ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি পেশাদার ফুটবলে সক্রিয় ছিলেন।
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ২০১০ সালে ওয়েস্ট এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ইয়েমেনের বিপক্ষে প্রথম গোল করেন তিনি। এরপর ২০১২ সালের এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের বাছাই পর্ব ও ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফিলিস্তিনের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন।
কেবল ওবেইদই নন, গাজায় চলমান আগ্রাসনে এরই মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন বহু ক্রীড়াবিদ। ফিলিস্তিনি ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৬৬০ জনের বেশি ক্রীড়াবিদ, স্কাউট ও তরুণ নেতাকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।
বিডি প্রতিদিন/মুসা