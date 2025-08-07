এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে দাপুটে পারফরম্যান্সের পর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। সদ্য প্রকাশিত ফিফার নারী দলগুলোর র্যাঙ্কিংয়ে এক লাফে ২৪ ধাপ এগিয়ে ১০৪ নম্বরে উঠে এসেছে সাবিনা-কৃষ্ণারা। যা এককভাবে এবারকার র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বড় উন্নতি।
গত মাসে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত ২০২৬ এএফসি এশিয়ান কাপ ও ২০২৭ নারী বিশ্বকাপ বাছাইয়ে তিন ম্যাচে তিন জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। বাহরাইন, তুর্কমেনিস্তান ও স্বাগতিক মিয়ানমারকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মূল পর্বে জায়গা করে নেয় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। সেই অর্জনেরই পুরস্কার মিলল ফিফার আগস্ট র্যাঙ্কিংয়ে।
র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে ৮০.৫১, যা এই মাসে সর্বোচ্চ। নতুন রেটিং ১১৭৯.৮৭, আগে ছিল ১০৯৯.৩৬।
এবারের উন্নতিতে বাংলাদেশের মেয়েরা ছুঁই ছুঁই করছে নিজেদের সর্বোচ্চ অবস্থান। নারী ফুটবলে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং ছিল ১০০, যা এসেছিল ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে এবং ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের অবস্থান এখন ৬৩তম (৭ ধাপ উন্নতি) এবং নেপাল ৮৭তম (১৩ ধাপ এগিয়েছে)। তবে দ্রুতগতিতে উন্নতির ধারায় থাকা বাংলাদেশের কাছাকাছিই এখন নেপাল।
নারী ফুটবলের শীর্ষ র্যাঙ্কিংয়ে প্রথমবার উঠে এসেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন। ইউরো ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হারলেও তারা পেছনে ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্রকে। সুইডেন ৩ ধাপ এগিয়ে উঠেছে তিন নম্বরে। ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড এক ধাপ এগিয়ে চারে, আর জার্মানি ২ ধাপ পিছিয়ে এখন পাঁচে।
বিডি প্রতিদিন/মুসা