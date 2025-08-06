নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫শ চারা গাছ রোপণ

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রায় ১৫শ দেশীয় প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের সার্বিক সহযোগিতায় শহরের রাজুর বাজারের নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন নিজস্ব ক্যাম্পাসের লেকপাড়ে এই চারা রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) অধ্যাপক ড. খন্দকার মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম।
এ সময় অন্যাণ্রের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের চট্টগ্রামের বিভাগীয় কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ও দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পিডি অধ্যাপক ডা. আনিছা পারভীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ।
২০১৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর প্রায় সাত বছর ধরে চলছে নিজস্ব ক্যাম্পাসে ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের কাজ। এরমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তার পাশে সবুজের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয় বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পর্যায়ক্রমে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে সবুজে আচ্ছাদিত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানানো হয়।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ