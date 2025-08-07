বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ১৭:১৮, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ১৭:১৯, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল দেখা যাবে যেভাবে

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফল আগামী রবিবার (১০ আগস্ট) প্রকাশিত হবে। এই ফল প্রকাশ ও জানার পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার জানান, বোর্ড নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী, ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করতে হয়। সে হিসাবে, ৯ আগস্টের মধ্যে সময়সীমা শেষ হচ্ছে। তাই ১০ আগস্ট ফল প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ফল দেখবেন যেভাবে
মোবাইলে মেসেজে SSC লিখে স্পেস দিয়ে ইংরেজিতে বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর লিখতে হবে, তারপর স্পেস দিয়ে রোল নম্বর দিতে হবে। এরপর স্পেস দিয়ে পরীক্ষার বছর লিখে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে বার্তা। (উদাহরণ SSC Dha ROLL YEAR)। ফিরতি মেসেজে ফলাফল জানিয়ে দেয়া হবে।

মাদরাসা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশের আগে প্রিরেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রিরেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি হলো Dakhil<>Board Name [First 3 Latter]<>Roll<>Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের জন্য : Dakhil Mad 123456 2024 লিখে পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে।

ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গই প্রিরেজিস্ট্রেশন করা পরীক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরে ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যাবে। কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানতে SSC Board name (first 3 Letters) Roll Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। উদাহরণ : SSC Tec 123456 2024 Send to 16222।

2025-03-03 15:45:05