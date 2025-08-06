রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাত নারী নিহত

রাজধানীর কাওলা এলাকায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক নারী নিহত হয়েছেন।
নিহত ওই নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে তার বয়স আনুমানিক ৩০ বছর এবং পরনে ছিল বেগুনি রঙের বোরকা। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে কাওলা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পথচারী রফিকুল ইসলাম জানান, সকাল ৮টার দিকে ভাড়া করা মোটরসাইকেলে ওই নারী কাওলা এলাকায় আসছিলেন। হঠাৎ একটি বাসের ধাক্কায় তিনি পেছন থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং গুরুতর আহত হন।
ঘটনার সময় মোটরসাইকেল চালক সামান্য আহত হলেও ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। আহত নারীকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্তে চেষ্টা চলছে।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ