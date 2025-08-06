মুজিবনগরে বসতবাড়ির পেছন থেকে গাঁজার গাছ উদ্ধার, আটক ১

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় বসতবাড়ির পেছনে গাঁজা চাষের অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মোনাখালী গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বুলবুল হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যক্তির বসতঘরের পেছনে টয়লেট সংলগ্ন স্থান থেকে তিনটি গাঁজার গাছ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গাছগুলোর মোট ওজন আনুমানিক ১০ কেজি এবং বাজারমূল্য প্রায় এক লাখ টাকা। এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে বাড়ির মালিক বুলবুল হোসেনকে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
স্থানীয়দের ধারণা, গোপনে দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় গাঁজার চাষ চলছিল। তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ