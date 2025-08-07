মাঝনদীতে অক্সিজেন সংকট, জীবন বাঁচাল কোস্ট গার্ড

চাঁদপুরে এক অসুস্থ লঞ্চ যাত্রীকে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, ভোলার ইলিশা ঘাট থেকে ঢাকাগামী একটি লঞ্চে এক ব্যক্তি তার অসুস্থ বোনকে অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। লঞ্চটি সকাল ১১টার দিকে চাঁদপুরের মাঝেরচর সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে অক্সিজেন সিলিন্ডারের গ্যাস শেষ হয়ে যায় এবং রোগীর জীবনঝুঁকি দেখা দেয়।
তাৎক্ষণিকভাবে রোগীর ভাই কোস্ট গার্ডের জরুরি নম্বর ১৬১১১-এ কল করে সহায়তা চান। চাঁদপুর কোস্ট গার্ড স্টেশন থেকে একটি মেডিকেল টিম হাই-স্পিড বোটযোগে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে লঞ্চে গিয়ে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেয়। পরে রোগীকে চাঁদপুর প্রেস ক্লাব ঘাটে এনে সিভিল অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
কোস্ট গার্ড জানায়, জনসেবায় তারা সবসময় নিয়োজিত এবং ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
