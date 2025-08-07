সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল

আমাদের শোবিজ অঙ্গনের অনেক তারকা মা এখন সিঙ্গেল মাদার। তাদের বেশির ভাগই ভালোবেসে বিয়ে করেন এবং সন্তান জন্মদানের পরেও একসময় নানা কারণে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটেন। বিচ্ছেদের পর অনেক তারকা মা সন্তানকে তার কাছেই রাখেন এবং সামাজিক, পারিবারিক নানা বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়ে চালিয়ে যান টিকে থাকার সংগ্রাম। এমন বেশ কজন সিঙ্গেল মাদার এখন সন্তানদের নিয়ে কেমন আছেন? কীভাবে কাটছে তাদের দিনকাল? সে কথাই এখানে তুলে ধরা হলো।
নানা ঘটনার জন্য সব সময়ই আলোচনায় থাকেন পরীমণি। ঢাকাই ছবির এ নায়িকা যতটা না নিজের কাজ নিয়ে মিডিয়ায় সরব থাকেন, তার চেয়েও বেশি থাকেন ব্যক্তিগত ইস্যু নিয়ে। বিয়ে-সংসার-সন্তান কিংবা মামলা- এগুলোই বেশি আলোচনায় আসে বারবার। প্রাক্তন স্বামী রাজের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানায় বলা যায় পরীমণি একজন সিঙ্গেল মাদার। তবে এখন সন্তান রাজ্যকে (পুণ্য) ছাড়াও একজন কন্যা দত্তক নিয়ে দুই সন্তানের মা তিনি। তাদের নিয়ে সুখের সংসার পরীর। দুই সন্তানের দায়িত্ব পরীর কাঁধে, তাদের সামলানো কতটা কঠিন? জবাবে পরী বলেন, ‘কঠিন তো অবশ্যই। তবে পারছি। আমার কোনো চাপ মনে হচ্ছে না।’ পরীমণি তাঁর পুত্র রাজ্য এবং কন্যা প্রিয়মকে নিয়ে বেশ সুখী এবং তিনি তাঁর দুই সন্তানের সঙ্গেই সময় কাটাতে পছন্দ করেন। তিনি তাঁর সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যাশায় সর্বদা ব্যস্ত। উল্লেখ্য, আসছে ১০ আগস্ট রাজ্যের জন্মদিন। তাই এবার ঘটা করে ছেলের জন্মদিন পালন করতে যাচ্ছেন পরী।
অপু বিশ্বাস ও শাকিব খানের ভালোবাসার নিদর্শন একমাত্র সন্তান আবরাম খান জয়। অপুর জীবন আলোকিত করে রেখেছে জয়। শাকিব-অপুর বিচ্ছেদ নিয়ে বিভিন্ন কথা উঠলেও মাঝে মাঝে তাদের একসঙ্গে দেখা যায়।
জানা যায়, সন্তান জয়ের ভরণপোষণও দেন শাকিব। সন্তানকে নিয়ে বিদেশে অপুর সঙ্গে সময় কাটাতেও দেখা যায়। যদিও অপু আলাদা থাকছেন, তারপরও ছেলের স্বার্থে তারা মাঝে মাঝে এক হন। যদিও দিনশেষে অপু আর জয়-দুইয়ে মিলে সংসার এখন। তাকে নিয়েই এখন মূলত সব ব্যস্ততা অপু বিশ্বাসের। এদিকে শাকিব খান-শবনম বুবলীর সন্তান শেহজাদ খান বীর। তবে অনেক দিন থেকেই শাকিব-বুবলী এক ছাদের নিচে না থাকায় মায়ের কাছেই বেড়ে উঠেছে বীর। এমনকি প্রায়ই বুবলীকে বলতে শোনা যায়, ছেলের বাবা ও মা তিনিই। তবে সম্প্রতি বুবলী সন্তান বীরকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে শাকিবের সঙ্গে এক হয়েছেন। তারা মধুর সময় কাটাচ্ছেন। বুবলী-শাকিব রোমান্টিক মুডে ছবিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করছেন। তবে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে, বুবলী বা ছেলে বীরের সঙ্গে নয়; এমন মধুর দৃশ্য শুধুই যুক্তরাষ্ট্রে শাকিব খানের স্থায়ী হওয়া দেখানোর একটা কৌশল মাত্র!
২০১০ সালে মাশরুর সিদ্দিকী সনেটকে ভালোবেসে বিয়ে করেন লাক্স সুন্দরী আজমেরী হক বাঁধন। ওই বছরই ৮ সেপ্টেম্বর এ দম্পতির কন্যা সায়রা জন্মগ্রহণ করে। এরপর ২০১৪ সালের ২৬ নভেম্বর বাঁধন ও সনেটের সংসারের ইতি হয়। এরপর থেকে মেয়ের দায়িত্ব তিনি একাই পালন করছেন। মেয়ে মিশেল আমানী সায়রাকে নিয়েই তাঁর পৃথিবী এখন। মা-মেয়ের বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। মেয়েকে নিয়ে বাঁধন বলেন, ‘আমিই ওর বাবা আর আমিই মা। আমার পরিচয়েই ও বড় হচ্ছে। ও অনেকটা বড় হয়েছে এখন। ওকে একটু কম সময় দিলেও হয়। আমার শুটিং না থাকলে পুরো সময়টা ওকেই দেই। আমাদের মা-মেয়ের ভীষণ বন্ধুত্ব। ও আমার গার্জিয়ান। মন খারাপ হলে গলা ধরে সে আমাকে বুঝায়।’
ভার্সিটিতে পড়া অবস্থায়ই পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় নায়িকা নিপুণ আক্তারের। তবে শেষ পর্যন্ত আর একসঙ্গে থাকা হয়নি তাদের। বিচ্ছেদের পর মেয়ে তানিশাকে নিয়েই নিপুণের সবকিছু। মেয়ে দেশের বাইরে পড়াশোনা করছেন। নির্মাতা মুরাদ পারভেজের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেন অভিনেত্রী সোহানা সাবা। তবে ২০১৪ সালের ১৮ অক্টোবর ছেলে স্বরবর্ণের জন্মের ১৭ মাস পরই তারা আলাদা হয়ে যান। এখন ছেলে মায়ের সঙ্গেই থাকে। বড়ও হয়েছে অনেক। শুটিংসহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সঙ্গী এখন তাঁর ছেলে স্বরবর্ণ। তবে সাবার সন্তান পালনের ক্ষেত্রে তার মায়ের অবদানই বেশি। যখন শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকেন তখন নানির সঙ্গে সময় পার করে স্বরবর্ণ। গর্বিত ‘সিঙ্গেল মাদার’ হিসেবে সাবা ভালোই সময় কাটাচ্ছেন ছেলে স্বরবর্ণকে নিয়ে।
২০০৬ সালে অভিনেতা হিল্লোলের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেন শ্রাবস্তী দত্ত তিন্নি। এরপর বিভিন্ন কারণে তাদের সংসার ভেঙে যায় ২০১১ সালে। হিল্লোল এরপর বিয়ে করেন নওশীনকে। এদিকে হিল্লোল-তিন্নির ঘর আলোকিত করে এসেছিল কন্যাসন্তান ওয়ারিশা। এখন মেয়ে ওয়ারিশাকে নিয়েই নতুন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত ছুটে চলছেন তিন্নি। তিনি এখন মেয়েকে নিয়ে প্রবাসী হয়েছেন। তিন্নি ও তার মেয়ে ওয়ারিশা বর্তমানে কানাডার মন্ট্রিলে বসবাস করছেন। সুখেই আছেন তারা।
নির্মাতা রায়হান খানকে ২০১১ সালে বিয়ে করেছিলেন নোভা ফিরোজ। ২০১৩-এর ২৮ জুলাই তিনি মা হন। কিছুদিন সংসার করার পর বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাদের। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি। নাগরিকত্বও পান এ অভিনেত্রী। এরপর সেখানেই নিজের বসতি গড়ে তুলেছেন ছেলে রাফাজ রায়হানকে নিয়ে।
নোভা ফিরোজ বলেন, ‘বলতে পারেন নিজের জন্য, বিশেষ করে আমার ছেলের জন্যই এখানে আসা। যেহেতু ওর ইচ্ছা ছিল দেশের বাইরে পড়াশোনা করার, সে বিষয় মাথায় রেখেই এখানে চলে আসা। তার উন্নত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই। ওর রোবটিকস নিয়ে পড়ার ভীষণ ইচ্ছা, এখানে এসে ভর্তি হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বেশ ভালো আছি বলা যায়।’ ইপসিতা শ্রাবন্তীর দুই মেয়ে রাবিয়াহ ও আরিশা। দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি এখন বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০১৮ সালে স্বামী মোহাম্মদ খোরশেদ আলমের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সন্তানদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভালোই কাটছে তাঁর দিনকাল।