সাহসী শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরীর নামে অ্যাওয়ার্ড চালু করা হবে: প্রেস সচিব

রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সময় নিজের জীবন উৎসর্গ করে অন্তত ২০ শিক্ষার্থীর জীবন বাঁচান সাহসী শিক্ষিকা মেহরিন চৌধুরী। তবে আগুনে পুড়ে শেষ পর্যন্ত নিজে মৃত্যুর কাছে হার মেনেছেন।
এবার সেই শিক্ষিকার নামে একটি অ্যাওয়ার্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, মেহেরিন চৌধুরীর নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি অ্যাওয়ার্ড চালু করবে, যা দেওয়া হবে শিক্ষকদের।
এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শুরু হয়। দুপুরে এ বৈঠক শেষ হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এটি উপদেষ্টা পরিষদের সচিবালয়ে দ্বিতীয় বৈঠক। সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টা সচিবালয়ে প্রবেশ করেন। এর আগে গত বছরের ২০ নভেম্বর সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম বৈঠক।
প্রধান উপদেষ্টার প্রবেশ উপলক্ষ্যে সচিবালয়জুড়ে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। ১ নম্বর গেইট বাদে বাকি সবগুলো গেট বন্ধ ছিল। দর্শনার্থী প্রবেশও বন্ধ ছিল।
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল