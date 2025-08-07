এবার খালেদা জিয়ার বয়ান ও ছবি টাঙাল ছাত্রশিবির

টিএসসিতে জুলাই স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবির আয়োজিত ছবি প্রদর্শনীতে নিজামী-সাঈদীদের ছবি নিয়ে বামপন্থি ছাত্র সংগঠনসহ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল টিম বিতর্কিত ছবিগুলো সরাতে বাধ্য হয়। এবার সেই স্থানে খালেদা জিয়া-সুখরঞ্জনের ‘বয়ান’ ও স্কাইপ কেলেঙ্কারির তথ্যচিত্র তুলে ধরেছে শিবির।
গতকাল টিএসসির মাঠে ঢাবি শিবিরের আয়োজিত ‘আমরাই ৩৬ জুলাই : আমরা থামব না’ শীর্ষক তিন দিনব্যাপী কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে এ সংযোজনের ঘটনা ঘটে। এর আগে ‘বিচারিক হত্যাকাণ্ড’ শিরোনামে এ প্রদর্শনীতে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মতিউর রহমান নিজামী, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা, সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, সাবেক শুরা সদস্য মীর কাসেম আলী, সাবেক নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং বিএনপির সাবেক স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছবি টানানো হয়েছিল। গতকাল সেই একই দেয়ালে ছাত্রশিবির আবার যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে খালেদা জিয়ার ছবিসংবলিত বক্তব্য, যুদ্ধাপরাধ বিচারের ‘স্কাইপ কেলেঙ্কারি’, জিওফ্রে রবার্টসন ও সুখরঞ্জন বালির মন্তব্য এবং ভুয়া সাক্ষীদের জবানবন্দিসংবলিত বিভিন্ন পোস্টার টাঙিয়েছে।
এ বিষয়ে শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার সম্পাদক মু. সাজ্জাদ হোসেন খান বলেন, ‘বিচারিক হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমাদের স্ট্যান্ডই হচ্ছে আমরা সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ছিলাম এবং এখনো আছি। আমরা আজ প্রদর্শনীতে দেখিয়েছি কীভাবে স্কাইপি কেলেঙ্কারির মতো একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থা কলুষিত করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক।’