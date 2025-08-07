ডাকাতির অভিযোগে গণপিটুনি পাঁচজনকে

কিশোরগঞ্জে ডাকাতির অভিযোগে পাঁচজনকে গণপিটুনি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তারা হলেন- কিশোরগঞ্জের পাটধা কাঁঠালিয়া গ্রামের সেলিম মিয়া (৪০), চরকরণশি গ্রামের আবদুর রহমান (৩০), নরসিংদীর বালাপুর গ্রামের মো. আসলাম (২৪), পাইকারচর সাগরদী গ্রামের শফিকুল ইসলাম সবুজ (৪০) ও দক্ষিণ সাদারচর গ্রামের আল আমিন (২৪)। তাদের কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সাদুল্লারচরে আবুল হাসেম মাস্টারের বাড়িতে। স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে অস্ত্রসহ ঘরে ঢুকে ৮-১০ জনের ডাকাত দল। তারা অস্ত্রের মুখে বাড়ির সবাইকে জিম্মি করে তিন ভরি স্বর্ণালংকার, ৪২ হাজার টাকা, ১৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন লুট করে।
তারা বাসা থেকে নেমে যাওয়ার পর আবুল হাসেম মাস্টারের ছেলে মিজানুর রহমান ডাকাত বলে চিৎকার দেন। তা শুনে আশপাশের লোকজন ধাওয়া করে পাঁচজনকে ধরে গণধোলাই দেয়। অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।