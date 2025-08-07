বসতবাড়িতে গাঁজা চাষ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বসতবাড়িতে গাঁজা চাষের অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার মোনাখালী গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, বুলবুল হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তির বসতঘরের পেছন থেকে তিনটি গাঁজার গাছ উদ্ধার করা হয়েছে। গাছগুলোর ওজন আনুমানিক ১০ কেজি। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ টাকা। এ ঘটনায় বাড়ির মালিক বুলবুল হোসেনকে আটক করা হয়েছে।
শিরোনাম
- ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!
- মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
- সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের
- রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স
- ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
- ‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী
- চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
- বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র্যালিতে জনতার ঢল
- পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.৮ বিলিয়ন ডলার: বাংলাদেশ ব্যাংক
- ভারতের পর চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে চান ট্রাম্প
- ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
- কিশোরগঞ্জে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
- বাংলাদেশে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণীত হবে না : সালাহউদ্দিন
- গৌরনদীতে গাঁজাসহ আটক মাদক বিক্রেতার এক বছরের কারাদণ্ড
- জুলাই মাসে দেশের সামগ্রিক পিএমআই সূচক বেড়ে ৬১.৫
- বগুড়ায় গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু
- বাস পুকুরে, প্রাণ গেল তিন মাসের শিশুর
- ২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার
- রমজানের আগে নির্বাচন দিয়ে সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে : রিজভী
বসতবাড়িতে গাঁজা চাষ
মেহেরপুর প্রতিনিধি
প্রিন্ট ভার্সন
এই বিভাগের আরও খবর
সর্বশেষ খবর
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির
৫১ মিনিট আগে | কর্পোরেট কর্নার
ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল
১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম
'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'
৫ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি