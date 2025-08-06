শেয়ারবাজারে সূচকের সঙ্গে কমল লেনদেন

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস আজ বুধবার নেতিবাচক দেশের দুই শেয়ার বাজার। এসময় ডিএসইর প্রধান সূচক কমেছে ১৪ দশমিক সাত পাঁচ পয়েন্ট। লেনদেন হয়েছে ৮৮৯ কোটি টাকার বেশি। শেয়ারদর কমেছে ৪৬ ভাগ প্রতিষ্ঠানের। এদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সূচক কমেছে ৪৯ পয়েন্টের বেশি।
দিনের শুরুর প্রথম ২০ মিনিটে প্রধান সূচক প্রায় ৩৭ পয়েন্ট বাড়লেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সূচকের উত্থান পতন। দিনশেষে ডিএসইএক্স সূচক ১৪ দশমিক সাত পাঁচ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৪৭১ পয়েন্টে।
সূচকের সাথে ডিএসইতে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। আজ মোট লেনদেন হয়েছে ৮৮৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। আগের দিনের চেয়ে লেনদেন কমেছে ২১ কোটি ৭৭ লাখ টাকা।
হাতবদলে অংশ নেয়া ৪০০টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১৫৪টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের। কমেছে ১৮৪টি এবং অপরিবর্তিত ৬২টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর।
অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক ৪৯ দশমিক শূন্য তিন পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১৫ হাজার ৩৫৫ পয়েন্টে। লেনদেন ৫৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকার শেয়ার।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত