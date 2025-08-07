পুঁজিবাজারে সূচকের পতনে কমল লেনদেন

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) পুঁজিবাজারে সূচকের বড় পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ও অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন কমেছে।
ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার ডিএসই প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬৩ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৪০৮ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে শরিয়াহ সূচক ১৩ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ২৭ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১১৭০ ও ২০৯৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে।
এ দিন ডিএসইতে ৭০৬ কোটি ৪০ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে ১৮৩ কোটি টাকার লেনদেন কমেছে। আগের দিন ডিএসইতে ৮৮৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার ডিএসইতে ৩৯৮টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ৭৯টি কোম্পানির, কমেছে ২৬৮টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫১টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দর।
অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই এদিন ১৬২ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১৫ হাজার ১৯৩ পয়েন্টে। এদিন সিএসইতে হাত বদল হওয়া ২২৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ৫৭ টির, কমেছে ১৩৯টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২৭টির কোম্পানির শেয়ার দর।
বৃহস্পতিবার সিএসইতে ২৫ কোটি ১৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। যা আগের দিনের চেয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেন কমেছে। আগের দিন সিএসইতে লেনদেন হয়েছিল ৫৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছিল।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত