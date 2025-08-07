জুলাই মাসে দেশের সামগ্রিক পিএমআই সূচক বেড়ে ৬১.৫

চলতি বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশের পারচেসিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (পিএমআই) সূচক জুন মাসের তুলনায় ৮ দশমিক ৪ পয়েন্ট বেড়ে ৬১ দশমিক ৫ এ দ্রুত সম্প্রসারণ হার রেকর্ড করেছে।
জুলাই মাসের পিএমআই সূচকের এই ঊর্ধ্বগতি মূলত শিল্প ও সেবা খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ, কৃষিখাতের ধীরগতির সম্প্রসারণ এবং নির্মাণখাতের পুনরায় সম্প্রসারণ পর্যায়ে ফিরে আসার কারণে হয়েছে।
কৃষিখাত টানা ১০ম মাসের মতো সম্প্রসারণ বজায় রেখেছে, তবে ধীরগতিতে। এই খাতের নতুন ব্যবসা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও ইনপুট খরচ সূচকগুলো ধীর সম্প্রসারণ দেখিয়েছে। তবে অর্ডার ব্যাকলগ সূচকটি দ্রুত সম্প্রসারণে ছিল।
কর্মসংস্থান সূচকটি দ্বিতীয় মাসের জন্য সংকোচনের দিকেই ছিল এবং আগের তুলনায় আরও দ্রুত হারে।
বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
শিল্পখাত টানা ১১তম মাসের মতো সম্প্রসারণ বজায় রেখেছে এবং আগের তুলনায় দ্রুত গতিতে। এই খাতের নতুন অর্ডার, উৎপাদন, ইনপুট ক্রয়, প্রস্তুত পণ্য, আমদানি, ইনপুট মূল্য, সরবরাহকারী ডেলিভারি এবং অর্ডার ব্যাকলগ সূচকগুলো সম্প্রসারণ দেখিয়েছে। তবে নতুন রফতানি ও কর্মসংস্থান উভয় সূচকই সংকোচনের অবস্থানে ছিল।
নির্মাণখাত জুন মাসে প্রথমবারের মতো সংকোচনের মধ্যে ছিল, তবে জুলাই মাসে এটি আবার সম্প্রসারণের দিকে ফিরে এসেছে। নতুন ব্যবসা, নির্মাণ কার্যক্রম, ইনপুট খরচ ও অর্ডার ব্যাকলগ সূচকগুলো সম্প্রসারণে ছিল। তবে কর্মসংস্থান সূচকটি টানা তৃতীয় মাসের জন্য সংকোচনে ছিল।
সেবাখাত টানা ১০ম মাসের জন্য সম্প্রসারণে ছিল এবং আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে। নতুন ব্যবসা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, কর্মসংস্থান, ইনপুট খরচ এবং অর্ডার ব্যাকলগ সূচকগুলো সম্প্রসারণে ছিল।
ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচকের ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে ধীর সম্প্রসারণের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তবে নির্মাণ খাতে দ্রুত সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেখা গেছে।
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিইও ড. এম মাসরুর রিয়াজ বলেন,‘সাম্প্রতিক পিএমআই সূচক নির্দেশ করছে যে, জুলাই মাসে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে সেবা ও শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির কারনে। যেখানে রফতানি জুলাই মাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়নে ডলারে পৌঁছেছে। তবে কৃষি খাত জুলাই মাসে ধীর সম্প্রসারণে ছিল, যা মূলত মৌসুমি শূন্যতা ও বর্ষাকালীন ব্যাঘাতের কারণে হয়েছে।’
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ (পিইবি) যৌথভাবে ৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ‘বাংলাদেশ পারচেসিং ম্যানেজারস ইনডেক্সের (পিএমআই) জুলাই মাসের এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
সূত্র : বাসস
বিডি-প্রতিদিন/বাজিত